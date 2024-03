Giardini | viaggio emozionale grazie alla musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) PISTOIAche evoca suggestioni altre, riconducibili ad altri sensi, siano l’olfatto o la vista. Particolare e affascinante iniziativa quella programmata per venerdì 22 marzo alle 20.45 al Toscana Fair di via Bonellina 46 (ingresso gratuito dalle 20.30, occorre prenotare) dove si svolgerà una serata dal titolo "-Sinestesiacolori profumi" durante la quale saranno suonate musiche originali, proiettate immagini e diffusi profumi a tema. In programma musiche che nascono con l’intento di suggerire immagini particolari come l’odore del giardino bagnato, i colori del giardino delle farfalle, le armonie cromatiche deid’autunno e orientali, in un programma che si compone di quattordici brani che vedranno la partecipazione di diversi musicisti. Al pianoforte si esibiranno Lorena Mainero e ...