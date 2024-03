Giappone evita recessione tecnica | Pil IV trim rivisto al +0 | 4%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – L’economia delè cresciuta dello 0,4% su base annua nel periodo ottobre-dicembre rispetto alestre precedente, in aumento rispetto al calo preliminare dello 0,4% annunciato il mese scorso. Lo ha riferito oggi il governo di Tokyo, fornendo i dati rivisti del Pil che segnalano come sia statata la. I dati rivisti mostrano un’economia in leggera ripresa rispetto alla contrazione nel periodo luglio-settembre grazie a un aumento della spesa in conto capitale. Consi indica una sequenza di dueestri consecutivi in territorio negativo. Secondo i dati rivisti del prodotto interno lordo, le spese in conto capitale sono aumentate su base annua dell’8,4% nel quarto ...