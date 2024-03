Già in Ucraina | la rivelazone sulle truppe Nato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il titolare degli Esteri Radoslaw Sikorski ha dichiarato che personale militare dell'Alleanza è già presente nel Paese invaso, ma non ne ha rivelato la provenienza. Mosca già sapeva: "Impossibile nasconderlo"

Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che "in Ucraina sono già presenti militari della Nato ". Lo riporta Sky News. Il Ministro , intervenuto durante una conferenza, non ha ... (quotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 marzo, in diretta. Il Cremlino replica all’appello del Papa « comprensibile ma Kiev rifiuta». Ok Ue all’Italia per aiuti di Stato da 750 milioni a ... (corriere)

La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano militari della Nato , perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in ... (quotidiano)

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Orban dopo l'incontro con Trump: "... Mosca: "Militari Nato sul terreno Lo sapevamo già": ...05 Orban: "Se sarà eletto Trump non darà un centesimo a Kiev" 16:36 Mosca: "Militari Nato in Ucraina Lo sapevamo già" 16:26 Biden: "Rispetto per il Papa ma la Pace dipende da Mosca" 14:54 Il ...

Ucraina Russia, ministro polacco: "Soldati Nato in Ucraina". Mosca: "Lo sapevamo già" LIVE: Lo ha detto il segretario generale della Nato nel corso del punto stampa con il premier svedese Ulf Kristersson per la cerimonia d'ingresso di Stoccolma nell'alleanza. 'Non alzeremo mai altre bandiere'...