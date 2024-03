Ghali torna sul genocidio in Palestina e attacca | “Deluso da tanti artisti italiani | piegati dalla paura di essere tagliati fuori Non immaginavo sarebbero rimasti in silenzio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ancora una voltafa sentire la sua voce proprio alla vigilia dell’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani che si terrà dall’11 marzo al 10 aprile. La tregua nella Striscia di Gaza non è stata possibile, i corridoi umanitari per spedire alla popolazione martoriata cibo e medicinali fanno fatica a resistere. La situazione è esplosiva. Per questo il cantante proprio sul palco del Festival di Sanremo 2024 ha posto in evidenza le difficoltà di migliaia di cittadine e cittadini a Gaza, tutti immersi in una guerra cruenta. Il nuovo messaggio condiviso dell’artista sui social in arabo, italiano e in inglese ha un titolo forte ed efficace: “Dove la politica strappa, glicuciono. Dove la politica alza i muri, glicreano ponti. Ramadan Mubarak”. “Nell’ultimo mese ho ricevuto migliaia di messaggi di supporto da ...