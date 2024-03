Ghali e il messaggio social sul Ramadan | “Sono deluso”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ildell’artista, reduce dalla bella esperienza a Sanremo, si è soffermato nelle ultime ore con un postsull’inizio del. «Dove la politica strappa, gli artisti cuciono. Dove la politica alza i muri, gli artisti creano ponti.Mubarak». Poi ha scritto: «da tanti artisti italiani che hanno la penna per dire qualcosa, da quelli francesi, e quelli inglesi, dalla gente della moda che ti guarda dalla testa ai piedi, dai finti attivisti affamati di fama. Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Micircondato per anni di persone che non mi immaginavo sarebbero rimaste in silenzio di fronte al genocidio in Palestina. Avete più soldi ora? Avete più like o follower? Avete più richieste ...

