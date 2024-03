Ghali contro il mondo della musica | Sono rimasto deluso - Scopri da chi!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sei pronto per un tuffo neldello spettacolo, dove i riflettori illuminano verità nascoste e i nostri beniamini non smettono mai di sorprenderci? Allaccia le cinture, perché stiamo per svelarti le ultime novità scottanti! Oh, cari lettori amanti del gossip, avete sentito l'ultima notizia che ha fatto scalpore? Il nostro, l'artista che fa vibrare le nostre anime con la sua, non ha solo cantato sul palco di Sanremo, ma ha acceso un faro su questioni molto più profonde. Prima di immergerci in queste dichiarazioni, ricordiamo sempre di navigare con prudenza e di verificare le fonti!, sempre al centro dell'attenzione, ha usato il palcoscenico del Festival per lanciare un messaggio che ha fatto discutere tutta l'Italia. Ha parlato di "genocidio", una parola potente e pesante che non ha esitato a ...

(Adnkronos) – “E’ chiaro” che la pace non è contro qualcuno e che la pace è per tutti. Così Ghali ospite a ‘Che tempo che fa’. Poi, tornando sulle polemiche durante il Sanremo 2024 per il suo ... (italiasera)

Selvaggia Lucarelli critica duramente il modo in cui Fabio Fazio ha condotto l’intervista a Ghali durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove. La giornalista del Fatto Quotidiano ... (tpi)

Ghali: «Sono deluso da tanti artisti italiani e da tante persone in silenzio di fronte al genocidio in Palestina»: Ghali: «Sono deluso da tanti artisti italiani e da tante persone in silenzio di fronte al genocidio in Palestina»: Il rapper ha postato un lungo messaggio in occasione dell’inizio del Ramadan, invitando a usare la propria voce per chiedere lo stop alle violenze e a non avere paura di essere se stessi ...