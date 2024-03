(Di lunedì 11 marzo 2024) Con un post su Instagram,è tornato su ciò che sta succedendo a Gaza, dopo che un mese fa, dal palco dell’Ariston, aveva chiesto lo “stop al genocidio”, scatenando le polemiche. L’artista di origini tunisine si è dettoda molti suoiche non hanno speso una sola parola per la Palestina. Un silenzio imperdonabile per, soprattutto se dettato dall’opportunismo. In occasione dell’inizio del Ramadan, il cantante di Casa mia ha scritto: “Ho ricevuto migliaia di messaggi di supporto da persone che nel loro piccolo hanno il coraggio di parlare. Vedo insegnanti e bambini nelle scuole italiane finalmente parlare di quello che sta succedendo. Persone di pensiero politico completamente opposti ma uniti da questa causa. Da voi ho imparato molto e per questo ci tengo a ...

Selvaggia Lucarelli critica duramente il modo in cui Fabio Fazio ha condotto l’intervista a Ghali durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove. La giornalista del Fatto Quotidiano ... (tpi)

Rimanendo sul suo impegno mediatico per la Palestina , Ghali lancia una provocazione verso gli artisti e altri personaggi dello spettacolo condannando, in un certo senso, il loro silenzio sul ... (optimagazine)

Ghali contro gli artisti che non si espongono: “Deluso da tanti colleghi italiani”: Ghali contro gli artisti che non si espongono: “Deluso da tanti colleghi italiani”: Un silenzio imperdonabile per Ghali, soprattutto se dettato dall’opportunismo ... Usare la nostra voce per dire qualcosa contro lo sterminio di civili, compresi i bambini, in Palestina o per ...

Ghali, un post su Instagram contro gli artisti che non si espongono: "Avete più like ora": Ghali, un post su Instagram contro gli artisti che non si espongono: "Avete più like ora": Leggi su Sky TG24 l'articolo Ghali, un post su Instagram contro gli artisti che non si espongono: 'Avete più like ora' ...

Palestina, Ghali contro gli artisti: “Non immaginavo che sareste rimasti in silenzio”, lo sfogo sui social: Palestina, Ghali contro gli artisti: “Non immaginavo che sareste rimasti in silenzio”, lo sfogo sui social: “Sono deluso da tanti artisti italiani che hanno la penna per dire qualcosa, da quelli francesi e quelli inglesi, dalla gente della moda […], dai finti attivisti affamati di fama. Tutti piegati dalla ...