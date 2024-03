Gesualdo UniBa | Uso precoce dapagliflozin riduce danno cardiorenale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - "L'estensione della rimborsabilità diper i pazienti con scompenso cardiaco cronico è un ulteriore passo avanti per una classe di farmaci", i Sglt2i, "che ha dimostrato una protezioneperché il trattamentocomporta una riduzione della progressione deld'organo, sia cardiaco che renale". Lo ha detto Loreto, ordinario di Nefrologia presso l'università di Bari e presidente Fism, Federazione italiana società medico-scientifiche, intervenendo questa mattina a Milano in un incontro con la stampa organizzato da AstraZeneca in occasione del via libera Aifa al rimborso di, primo e unico inibitore selettivo del co-trasportatore renale di sodio e glucosio a essere disponibile in Italia anche per il ...