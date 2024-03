Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a “Striscia la notizia”

(Di lunedì 11 marzo 2024)laCambio della guardia dietro al bancone dila. Da stasera, infatti, a guidare il tg satirico di Canale 5 torneranno. Ormai da 5 anni insieme, i due hanno mostrato una certa complicità in scena, motivo per cui anche quest’anno Antonio Ricci ha deciso di riconfermarli insieme. “È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professore il mio preside Ricci saranno, sfortunatamente per loro, fieri di me!” così la, commentando il suo ritorno aaccanto ...

