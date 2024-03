Geraci Siculo | i carabinieri denunciano un 32 enne per spaccio di droga

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 Idella Compagnia di Petralia Sottana, hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, un 32di nazionalità egiziana, già noto alle forze dell’ordine. I Militari, nel corso di un servizio antinel comune di, hanno effettuato un controllo sulle persone in transito sui pullman di linea notando il giovane che scendendo da un automezzo proveniente dal capoluogo siciliano, alla vista deimostrava nervosismo e disagio. Identificato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 130 grammi di hashish occultati nelle tasche laterali dei ...

