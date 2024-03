Gender Gap | dalla Campania le iniziative per abbattere le disparità in ambito lavorativo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) . L’intervista alla Vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia Loredana Raia, classe ’67, una laurea in scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche, vanta una notevole esperienza di militanza politica tra le fila del partito democratico e oggi ricopre il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale della. Un ruolo questo che ha voluto e saputo coniugare con l’ambizione non semplice di lavorare “da donna, per le donne”. L’abbiamo incontrata in occasione dell’iniziativa promossa dal Pd qualianese per la giornata internazionale della donna. Com’è la situazione delle donne oggi, in? Una situazione non ancora rosea come vorremmo ma stiamo lavorando insieme perché cambi. Insieme, uomini e donne. Dobbiamo allearci con gli uomini o meglio gli uomini devono allearsi con noi perché, è evidente, nella storia c’è ...