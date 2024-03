Gaza | uccisa star del calcio palestinese | morto Mohamed Barakat

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Il calciatore Mohammed, considerato uno dei migliori attaccanti palestinesi, è stato ucciso stamattina a Khan Younis in un bombardamento israeliano che ha colpito la sua casa. Il giocatore dell'Ahlyaveva segnato 114 gol nella sua carriera. Era lo storico capitano e leggenda del club giovanile di Khan Younis e aveva giocato

08 gen 05:55 Gaza , media: 8 morti in un raid sul campo profughi di Deir al - Balah L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno otto palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento ... (tgcom24.mediaset)

La polizia di Israele ha ammesso, alla fine, di aver ucciso per errore la bambina palestinese di quattro anni morta durante il tentativo di neutralizzare l’uomo che, alla guida di un’auto, si è ... (secoloditalia)

Israele, '15 terroristi uccisi nella zona centrale di Gaza': Israele, '15 terroristi uccisi nella zona centrale di Gaza': A Khan Yunis, nel rione Medinat Hamed, le unità speciali proseguono i setacciamenti negli edifici residenziali in cui secondo l'esercito si sono barricati i miliziani.

Gaza: Ramadan di guerra, 13 palestinesi uccisi nei raid aerei di Israele: Gaza: Ramadan di guerra, 13 palestinesi uccisi nei raid aerei di Israele: Il mese sacro del Ramadan è iniziato domenica ma la guerra continua. Attacchi a Gaza City e a Rafah. Si battono le rotte marittime per far arrivare gli aiuti umanitari ...

Raid su Gaza City, almeno 16 morti. Biden: «La sofferenza dei palestinesi in cima ai miei pensieri»: Raid su Gaza City, almeno 16 morti. Biden: «La sofferenza dei palestinesi in cima ai miei pensieri»: Almeno 16 persone hanno perso la vita e decine di altre sono state ferite in seguito a un raid aereo israeliano contro una casa nel quartiere di Sabra a Gaza City. Secondo quanto riporta l'agenzia di ...