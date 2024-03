Gaza | uccisa star del calcio palestinese | morto Mohamed Barakat

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Adnkronos) – Il calciatore Mohammed, considerato uno dei migliori attaccanti palestinesi, è stato ucciso stamattina a Khan Younis in un bombardamento israeliano che ha colpito la sua casa. Il giocatore dell'Ahlyaveva segnato 114 gol nella sua carriera. Era lo storico capitano e leggenda del club giovanile di Khan Younis e aveva giocato