Gaza | primo giorno di Ramadan tra stallo nei negoziati e carestia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Altri due bambini sono morti per malnutrizione nella Striscia dineldi. Mentre i musulmani di tutto il mondo all'alba hanno iniziato il digiuno, come da precetto islamico, nell'enclave, stretta da mesi nella morsa della fame, molti palestinesi si sono svegliati sotto i bombardamenti. E le prospettive non sembrano