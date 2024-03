Gaza | pacchi di aiuti umanitari precipitano al suolo con il paracadute chiuso | le immagini girate dagli abitanti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nei giorni scorsi almeno 5 persone sono morte a causa del lancio di alcunidisulla Striscia di. Come si vede in alcuni video pubblicati sui social, alcuni sembrano avere paracaduti difettosi che non si aprono. E cosìvelocemente alrischiano di colpire le persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ennesima tragedia avvenuta nella Striscia di Gaza non è arrivata per mano delle armi in dotazione all'esercito israeliano, bensì a causa del lancio di pacchi dagli aerei cargo che da diversi ... (ilgiornaleditalia)

Gaza, la caduta di pacchi di aiuti umanitari uccide cinque persone e ne ferisce dieci: Gaza, la caduta di pacchi di aiuti umanitari uccide cinque persone e ne ferisce dieci: Il paracadute destinato a consentire alle merci di arrivare senza problemi nel territorio devastato dalla guerra non è mai stato aperto, ha affermato il ministero della Sanità locale. L’informazione è ...

A Gaza anche gli aiuti uccidono: 5 persone schiacciate dai pacchi umanitari: A Gaza anche gli aiuti uccidono: 5 persone schiacciate dai pacchi umanitari: A Gaza tra i quasi 31mila morti dall'inizio della guerra, quasi 20 persone di recente hanno perso la vita per carenza di cibo e disidratazione. Polemica sui lanci di pacchi dagli aerei ...

Gaza, altra tragedia: non si apre il paracadute dei pacchi lanciati dal cielo, cinque morti: Gaza, altra tragedia: non si apre il paracadute dei pacchi lanciati dal cielo, cinque morti: In un modo o nell'altro si muore a Gaza, dove il bilancio di sei mesi di guerra è arrivato a quasi 31mila vittime. Si muore per la mancanza di beni di prima necessità, ma anche quando gli aiuti arriva ...