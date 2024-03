Gaza | il segretario generale dell’Onu Guterres | stop alle armi nel Ramadan L' Egitto intensifica il lancio di aiuti

(Di lunedì 11 marzo 2024) IlAntoniofa un appello per «far tacere le» a, «per onorare lo spirito del». «Oggi segna l’inizio del mese sacro del, un periodo in cui i musulmani del mondo intero celebrano e propagano i valori della pace, della riconciliazione e della solidarietà. Ma malgrado l’inizio del, le morti, i bombardamenti e la carneficina...

