Gaza | Biden sempre più irritato | nuovo scontro con Netanyahu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Amici-nemici: il presidente Usa Joee il premier israeliano Benyaminoramai sono in piena rotta di collisione sulla guerra a. Tanto che il botta e risposta è diventato quasi quotidiano e non riguarda più solo la condotta del conflitto, le prospettive del dopo guerra nella Striscia, ma anche la stessa rappresentanza diall’interno di Israele, come evidenziato di recente...

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha voluto rivolgere, con un tweet, i suoi auguri ai fedeli musulmani in occasione dell'inizio del Ramadan . ''Stasera – mentre la nuova falce ... (webmagazine24)

10.20 In una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca per l'inizio del Ramadan, il presidente Biden assicura: "Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo per interrompere il digiuno, la ... (televideo.rai)

Raid su Gaza City, almeno 16 morti. Biden: «La sofferenza dei palestinesi in cima ai miei pensieri»: Raid su Gaza City, almeno 16 morti. Biden: «La sofferenza dei palestinesi in cima ai miei pensieri»: Almeno 16 persone hanno perso la vita e decine di altre sono state ferite in seguito a un raid aereo israeliano contro una casa nel quartiere di Sabra a Gaza City. Secondo quanto riporta l'agenzia di ...

Gaza, Biden contro Netanyahu: «Così non fa il bene di Israele»: Gaza, Biden contro Netanyahu: «Così non fa il bene di Israele»: Le critiche della Casa Bianca per le vittime civili nella Striscia. Ma il premier: «Si sbaglia, il Paese è con me». Inizia il Ramadan, nessuna pausa nei combattimenti ...

Gaza, Netanyahu ignora Biden: “Avanti con l’invasione di Rafah, mia linea rossa è il 7 ottobre”: Gaza, Netanyahu ignora Biden: “Avanti con l’invasione di Rafah, mia linea rossa è il 7 ottobre”: Netanyahu ha risposto al Presidente Usa Joe Biden che lo aveva invitato a desistere dal proposito di una invasione militare nel sud della Striscia di ...