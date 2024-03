Gaza | Biden | “Quest’anno Ramadan doloroso”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha voluto rivolgere, con un tweet, i suoi auguri ai fedeli musulmani in occasione dell'inizio del. ''Stasera – mentre la nuova falce di luna segna l’inizio del mese sacro islamico del– Jill e io estendiamo i nostri migliori auguri e preghiere ai musulmani in tutto il nostro Paese e in tutto il mondo'', ha scritto. In una nota della Casa Bianca si sottolinea che ilrappresenta ''un momento di riflessione e di rinnovamento. Quest'anno arriva in un momento di immenso dolore''.ha ricordato che ''la guerra aha inflitto una terribile sofferenza al popolo palestinese'' e spiegato che ''oltre 30mila palestinesi sono stati uccisi, in gran parte ...