(Di lunedì 11 marzo 2024) In questo mese sacro all'Islam ''la sofferenza del popolo palestinese sarà il primo pensiero di molti. Sarà il mio primo pensiero'' Il presidente degli Stati Uniti Joeha voluto rivolgere, con un tweet, i suoi auguri ai fedeli musulmani in occasione dell'inizio del. ''Stasera – mentre la nuova falce di luna segna l’inizio

Gaza, Biden: "Quest'anno Ramadan doloroso": Biden ha ricordato che ''la guerra a Gaza ha inflitto una terribile sofferenza al popolo palestinese'' e spiegato che ''oltre 30mila palestinesi sono stati uccisi, in gran parte civili, tra cui ...

Biden pensa al dopo Bibi. "È un danno per Israele": ... e per liberare gli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Obiettivi di guerra che, secondo lui, gli Stati Uniti e Biden sostengono. "Questi obiettivi non possono essere raggiunti senza il collasso e l'...

Morning note: economia e finanza dai giornali: Morning note: economia e finanza dai giornali: 8) Israele: Gaza, Biden contro Netanyahu 'Cosi' non fa il bene di Israele' (Corriere della Sera, pag. 10) Portogallo: voto in Portogallo, e' testa a testa E l'estrema destra raddoppia i seggi ...

Gaza, Netanyahu ignora Biden: “Avanti con l’invasione di Rafah, mia linea rossa è il 7 ottobre”: Gaza, Netanyahu ignora Biden: “Avanti con l’invasione di Rafah, mia linea rossa è il 7 ottobre”: Netanyahu ha risposto al Presidente Usa Joe Biden che lo aveva invitato a desistere dal proposito di una invasione militare nel sud della Striscia di Gaza. “Biden ha torto. La mia linea rossa è che il ...

Gaza: Biden, l'approccio di Netanyahu fa più male che bene a Israele: Gaza: Biden, l'approccio di Netanyahu fa più male che bene a Israele: L'approccio del primo ministro Benjamin Netanyahu alla guerra a Gaza "fa più male che bene a Israele". Lo ha dichiarato il presidente ...