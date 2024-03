Gasparri sulla battuta di Ceccherini | “Ha denigrato gli ebrei | attendo provvedimenti seri dalla Rai”

Accuse e controaccuse, provocazioni e repliche, mentre monta la polemica politica e l'inchiesta anti Mafia che ha portato, a Bari , a 130 arresti infiamma la campagna elettorale per le... (quotidianodipuglia)

"sono tutti pronti ma il signor Maurizio Gasparri ha deciso che evidentemente 40 anni di attesa non sono ancora sufficienti", il commento di Pietro Orlandi. Per dare il via alla commissione ... (fanpage)