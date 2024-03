Gas e petrolio serviranno ancora per diversi decenni Parola di Saudi Aramco

Aramco, cedola da 100 miliardi e piani per crescere nel gas e nella petrolchimica: Aramco, cedola da 100 miliardi e piani per crescere nel gas e nella petrolchimica: Il gigante saudita ha generato utili netti per 121 miliardi di dollari nel 2023, circa un quarto in meno rispetto all’anno precedente. Ma i dividendi salgono di un terzo. Forse anche per favorire una ...

Il prezzo del gas apre in calo a 26 euro: Il prezzo del gas apre in calo a 26 euro: (ANSA) - MILANO, 11 MAR - Avvio in calo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi europei. Ad Amsterdam ...

Industria del petrolio e del gas: Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti: Industria del petrolio e del gas: Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti: Il settore del petrolio e del gas è una delle industrie più significative al mondo in termini di valore monetario. L’analisi di mercato condotta da IBISWorld ha rivelato che il reddito totale generato ...