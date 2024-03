Garrone | grazie a chi in Italia ha fatto il tifo per noi

(Di lunedì 11 marzo 2024) "E' stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato inin questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathe, il MIC, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni" ha detto a Los Angeles Matteo. Io Capitano non ha vinto la statuetta, l'Oscar al miglior film internazionale è andato a La zona di interesse di Jonathan Glazer. Il regista assicura: "il viaggio non finisce qui perchè ad aprile andremo in Senegal dove tutto e' iniziato e porteremo il film nei villaggi piu remoti con degli schermi mobili".

