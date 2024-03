Garbisi | rugby | «L’Italia di oggi è il frutto del lavoro di tre ct Ho sempre un fondo di pessimismo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024)delè reduce dalla vittoria storica contro la Scozia nel torneo Sei Nazioni. Il Corriere della Sera ha intervistato uno dei protagonisti della squadra,. L’impressione, sabato, è che si sia completata una svolta… «È successo a Lille. Avevamo perso male a Dublino con l’Irlanda due settimane prima, in Francia non volevamo perdere. Anzi, se non avessi preso quel palo l’avremmo anche vinta». Lei ha un ruolo complicato: fa le scelte e calcia ai pali. L’errore di Lille poteva essere difficile da dimenticare «È vero, è complicato ma è il bello del ruolo di apertura. Mi piace avere delle responsabilità, mi piace decidere». Un paio d’anni fa ha detto: la pressione me la metto da solo ponendomi obiettivi difficili da raggiungere. Essere così aiuta? «Sì, è il mio carattere. Sonostato molto ...