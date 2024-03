Gabriele Cirilli | contento che abbia vinto Marsilio | il suo governo ha funzionato e i risultati si sono visti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) “moltodella vittoria di Marco” alla presidenza della Regione Abruzzo “perché mi sembra che in questi anni di mandato molte cose hanno cominciato a funzionare come si deve. La mia è certamente la visione di uno che vive fuori e che non ha votato dato che risiedo in Toscana, ma spesso vado a Sulmona, mia città natale, e quando sto lì percepiscopositivi. Questa riconferma può essere una possibilità perdi portare avanti quanto già fatto. Ora vedremo se sarà così”. Così all’Adnkronos l’attore e comico abruzzese, che però si dice deluso dalla bassa affluenza alle urne. La factory diconfessa di aver sempre voluto “stare fuori dalla politica, tanto che nei miei ...