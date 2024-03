Furto sventato in una tabaccheria | ladri messi in fuga dai Carabinieri

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte non certo tranquilla quella appena trascorsa a Pietradefusi. Ihannounai danni di una rivendita di tabacchi. Ihanno tentato di penetrare nell’esercizio commerciale attraverso un foro praticato nel muro perimetrale del locale, facendo scattare l’allarme. L’immediato intervento dei militari ha messo ini malviventi. Indagini in corso da parte deidella Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno già acquisito le immagini dal sistema di videosorveglianza per l’identificazione dei responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

