(Di lunedì 11 marzo 2024) Un ventiduenne, destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato arrestato a Torino con l'accusa di essersi introdotto in alcunein sosta per rubare oggetti di valore. Fra queste ci sarebbe anche l'di, dalla quale avrebbe sottratto un paio di occhiali da sole

Furto nella scuola Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, ladri portano via due chitarre: Furto nella scuola Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, ladri portano via due chitarre: Due chitarre sono state rubate dall'istituto comprensivo Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, Napoli Nord; sull'accaduto indaga la Polizia di Stato ...

Furto nell'auto di Piero Chiambretti: marocchino finisce in manette: Furto nell'auto di Piero Chiambretti: marocchino finisce in manette: Si trattava a quanto pare di una persona ben nota alle forze dell'ordine, in quanto dal 2020 ad oggi sarebbe stato denunciato cinque volte per ricettazione e Furto. nelle scorse ore si è svolto il ...

Raffica di furti a Torino: bloccati due ladri nello stesso negozio, altri due nelle cantine di un palazzo: Raffica di furti a Torino: bloccati due ladri nello stesso negozio, altri due nelle cantine di un palazzo: Il nucleo radiomobile dei carabinieri arresta cinque persone in un giorno, tra cui una donna in un supermercato ...