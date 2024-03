Fuoriuscita di acido cloridrico E la Bicocca viene evacuata

Paura nel laboratorio all'università Bicocca: fuoriuscita di acido cloridico, arrivano i vigili del fuoco: Paura nel laboratorio all'università Bicocca: Fuoriuscita di acido cloridico, arrivano i vigili del fuoco: Un'autoclave è esplosa in un laboratorio di chimica all'università Bicocca di Milano, provocando la Fuoriuscita di acido cloridrico usato in quel momento per un ...

Università Bicocca di Milano, scoppia un’autoclave durante una lezione e fuoriesce acido cloridrico: padiglione evacuato: Università Bicocca di Milano, scoppia un’autoclave durante una lezione e fuoriesce acido cloridrico: padiglione evacuato: L’esplosione è avvenuto nel padiglione di via Roberto Cozzi 55. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui il nucleo batteriologico-chimico-radiologico ...