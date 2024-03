Frolla ripiena alla marmellata | semplice da fare ma tanto golosa!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 marzo 2024) Che cosa c’è di meglio che unaper merenda? Nulla, soprattutto per le mamme che vogliono offrire ai loro piccini un dolce sano, genuino, ma goloso. Questaconquisterà anche voi, al primo assaggio! Ah, si conserva per un massimo di 5 giorni sottocampana di vetro, ma sono certa che sparirà subito! Facilissima da impastare, può in realtà, essere farcita non solo con la confettura, ma anche con crema pasticcera o nutella! Che ne dite di metterci al lavoro insieme? Si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 300 g di farina 00 2 uova 120 g di zucchero 110 g di burro scorza grattugiata di un ...