Freezanz | la centralina che ci salva da zanzare e insetti

(Di lunedì 11 marzo 2024) LE, che incubo. in piena estate – ma ora anche durante molti altri mesi dell’anno – le temperature da record di ultimi anni ci stanno mettendo a dura prova e loro, questi minuscolifastidiosissimi festeggiano alle nostre spalle arrivando anche da paesi tropicali a rendere ancora più angoscianti le nostre giornate. Negli ultimi anni infatti sono approdate nel nostro Paese nuove specie provenienti da molto lontano. Un esempio? La zanzara coreana è apparsa qualche anno fa e si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia. Il clima è sempre più umido e appiccicoso e leamano i nostri livelli di umidità, che a differenza delle zone calde ma desertiche, consentono loro di prosperare avendo a disposizione contemporaneamente caldo e acqua. Legiunte da aree tropicali in questi anni, scegliendo ...