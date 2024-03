Fratelli Rosina pionieri della tintura ecologica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) È STATA LA PRIMA azienda tessile in Italia ad aver conseguito, nell’ormai lontano 2000, la certificazione ambientale denominata Emas (letteralmente, ‘eco-managament e sistema di audit’), uno strumento volontario che consente alle imprese di valutare e migliorare le proprie performance in relazione all’impatto sull’ambiente. La tintoria, che ha sede a Milano e vanta un’antica tradizione di nobilitazione tessile (la sua fondazione risale al 1921), ha dato prova di indubbia lungimiranza, tanto più in un’epoca in cui le preoccupazioni per l’inquinamento derivante dalle attività produttive erano ancora prerogativa di una nicchia limitata di persone. E non risultavano fra le priorità dell’agenda pubblica come accade oggi. L’azienda – punto di riferimento per le griffe che, proprio in questa città, presentano le proprie collezioni – si dedica ...