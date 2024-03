Franco Bonisoli | dalle Brigate Rosse alla non violenza | Con i parenti delle vittime è nata un’amicizia vera”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano – “Dentro di me c’era un peso, un senso di colpa per gli errori gravissimi che ho commesso: ho cercato di uscirne attraverso il dialogo e l’incontro con chi ha subito danni per le nostre azioni". Da questo percorso fuori dal carcere è nato il rapporto con Agnese Moro, la figlia dello statista sequestratoe ucciso nel 1978, e "nonostante le mie responsabilità nella morte di suo padre abbiamo scoperto che è possibile diventare amici e capirci nel profondo". Anche con Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo dell’anti-terrorismo Sergio Bazzega ucciso, assieme al vicequestore Vittorio Padovani, dal brigatista Walter Alasia, che sparò quando le forze dell’ordine entrarono nella casa dei genitori in via Leopardi a Sesto San Giovanni per arrestarlo il 15 dicembre 1976, "si è creata...