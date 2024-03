Frana per il maltempo | il Comune costretto a isolare 40 persone Scoppia la polemica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Circa quarantacompletamente isolate nel Genovese dopo una. Ilnon ha i soldi per ripristinare i collegamenti. Gli abitanti del luogo possono raggiungere le loro abitazioni soltanto a piedi. Accade tutto a Canevale, frazione dell’entroterra del Levante di Genova.Leggi anche: Slavina travolge e uccide ex assessore di Alassio di 44 anni Che cosa è successo Lasi è abbattuta sull’unica strada di collegamento tra Canevale e Coreglia Ligure all’indomani dell’ondata diche ha coinvolto l‘intera Liguria.“Ho dovuto chiudere per motivi di sicurezza i due sensi di marcia e ho scritto alla Protezione civile della Regione Liguria e alla Prefettura di Genova perché ilnon è in grado di sostenere le spese conseguenti alla”. La ...

Il Maltempo sta interessando il Nord Italia, in particolare la Liguria . Forti raffiche di vento anche nel Palermitano. In Francia da sabato sei Dispersi , tra cui due bambini (corriere)

In Valle d’Aosta frana sulla regionale per Gressoney, strada chiusa: In Valle d’Aosta Frana sulla regionale per Gressoney, strada chiusa: Una scarica di sassi e detriti ha invaso la carreggiata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La strada era stata riaperta questa mattina, dopo la chiusura a Gaby per pericolo valanghe.

Frana a Vaiano, lavori complessi per la 325: Frana a Vaiano, lavori complessi per la 325: In corso le complesse operazioni sulla Frana lungo la statale 325, per riaprire la strada a senso unico alternato tra il 20 e il 22 marzo. I sindaci della Val di Bisenzio chiedono un tavolo nazionale ...

I lavori sulla frana sud. C’è l’incognita pioggia. Figline, passano a tre le fasce per i camioncini: I lavori sulla Frana sud. C’è l’incognita pioggia. Figline, passano a tre le fasce per i camioncini: Il maltempo previsto difficilmente permetterà alle ditte di lavorare. Per i mezzi sotto i 35 quintali da Figline verso Schignano aumentano. le ’finestre’ di passaggio. Le famiglie della Vallata: disag ...