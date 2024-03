Fracomina celebra l’essenza femminile alla Milano Fashion Week

(Di lunedì 11 marzo 2024) È la visione della femminilità firmataa mostrarsi protagonista ancora una volta con la sfilata -evento in programma nella sala delle colonne del Museo della Scienza e della Tecnica di. In occasione di, tutte le donne del brand si sono date appuntamento in una passerella speciale per accompagnare un percorso di stile contemporaneo e dinamico, guidato da una creatività che conquista e riassume, nella sua essenza, le ispirazioni di stagione. Le diverse anime della collezione Fall/Winter 2024-2025 disi muovono tra un identitario urbanwear, chic e scanzonato, e una nuova idea di lusso easywear, cool e di tendenza. Il risultato è un equilibrio couture tra forme e ispirazioni capace di fermare il tempo e di disegnare, con i capi, la perfetta ...

Come si applica un codice promozionale Fracomina: Come si applica un codice promozionale Fracomina: Applicare un codice promozionale Fracomina è davvero semplice. Basta seguire queste facilissime indicazioni per godere degli sconti sulla tua spesa totale. Per inserire il coupon bisogna accedere ...

Fracomina: nuovo management e 45 aperture in due anni tra Italia ed estero: Fracomina: nuovo management e 45 aperture in due anni tra Italia ed estero: P.F.C.M.N.A. S.p.A., gruppo campano che detiene i brand Fracomina, Fracomina Mini e XT Studio, ha in programma un intenso piano di sviluppo retail che prevede l’inaugurazione di 45 nuovi store nel ...

Fracomina apre a Napoli e vuole crescere all’estero: Fracomina apre a Napoli e vuole crescere all’estero: Fracomina, brand italiano di abbigliamento donna che fa capo all’azienda campana P.F.C.M.N.A. S.p.A, sta portando avanti un piano di internazionalizzazione su vari mercati, ma non dimentica l’Italia.