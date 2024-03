Four Paws contro Max Mara | “La vendita delle pellicce è nascosta | ma non è finita”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono parole di pesante denuncia quelle diMax, organizzazione globale per il benessere degli animali. Che è rappresentante ufficiale in Austria, Australia, Bulgaria, Germania, Stati Uniti e Sud Africa del Fur Free Retailer Program, iniziativa della Fur Free Alliance (FFA). Che accusa il brand di vendere in maniera “” capi in pelliccia.Max: cosa è successo La protesta © Fashion NetworkLa coalizione internazionale attiva in oltre 35 nazioni mondiali di più di 40 organizzazioni che lavorano insieme per porre fine all’allevamento e all’uccisione di animali per la loro pelliccia, cui hanno aderito ad oggi 1.500 fra marchi e rivenditori. Che ha cercato di coinvolgere in questa ...

