FOTO Allagamento | fango e detriti | la provinciale tra Durazzano e Sant’Agata ‘ostaggio’ del maltempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl problema resta sempre lo stesso, nonostante ci siano stati incontri, tavole rotonde, promesse e quant’altro. Il tratto della stradache collegade’ Goti resta critico e va in affanno quando si verificano precipitazioni di una certa consistenza come quelle di ieri sera. Una pioggia più forte rispetto alla media stagionale e di colpo l’arteria stradale è diventata impraticabile e pericolosa con un livello di acqua che ha invaso la carreggiata all’altezza della chiesa di Costantinopoli e una scia dicaduta sul manto dal costone laterale che accompagna il tragitto. Intervento immediato della Protezione Civile per risolvere la questione nella notte, ma, francamente, inizia a diventare problematica la gestione di una strada ...