Forum dei Giovani | alla Rocca dei Rettori la prima tappa di ‘Giovani in Azione’

Il trionfo dei Club Dogo al Forum, prima di 10 date sold out: Il trionfo dei Club Dogo al Forum, prima di 10 date sold out: Milano, 11 mar. (askanews) - Un trionfo annunciato quello per il ritorno dal vivo dei Club Dogo era spasmodica, come hanno dimostrato i ben 10 sold-out consecutivi al Forum di Assago, il tempio della ...

Alla Rocca dei Rettori la prima tappa di ‘Giovani in Azione’: Alla Rocca dei Rettori la prima tappa di ‘Giovani in Azione’: Il Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento vuole ringraziare in particolare modo l’associazione Moby Dick per il coinvolgimento in questa splendida iniziativa, una ...

Club Dogo, a scuola di rap al Forum: Club Dogo, a scuola di rap al Forum: A nove anni di distanza dal loro ultimo concerto, i Club Dogo tornano da re sul palco, a Milano, nel primo dei dieci Forum sold out, un residency show all’americana da 120mila biglietti staccati, con ...