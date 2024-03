Fortnite | Capitolo 5 | Stagione 2 – tutte le novità della mappa

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 11 marzo 2024) Conviene conoscere il nuovo terreno di caccia degli dei capricciosi: ecco ladell’isola per la2 del5 diAbbiamo già parlato, bene o male, delle varieintrodotte da5 –2, ma stavolta vorremmo soffermarci un po’ di più sulla. Come abbiamo detto in precedenza, non siamo di fronte al delirio comportato dal passaggio di testimone tra i vari capitoli, ma non per questo le varie location inedite vanno prese sotto gamba. Conviene sapere sin da subito cosa vi attende, specie se state mettendo mano solo ora al gioco e temete di fronteggiare i giocatori che già conoscono ogni anfratto dell’atollo nella sua ultima incarnazione. Partiamo dalla cartografia prima di ...