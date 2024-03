Fortitudo | così fa male Tocca il +18 | poi si spegne

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024)70 REAL SEBASTIANI RIETI 76 FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 6, Aradori 14, Ogden 17, Freeman 13, Panni 11, Morgillo, Sergio, Giordano, Conti ne, Kuznetsov ne, Braccio ne. All. Casa. REAL SEBASTIANI RIETI: Johnson 12, Piccin 3, Sarto 9, Raucci 7, Hougue 16, Sanguinetti, Petrovic 7, Ancellotti, Poom, Italiano 9, Spanghero 13. All. Rossi. Arbitri: Moretti, Roiaz, Bertuccioli. Note: parziali 22-21, 44-35, 60-51. Tiri da due:17/30; Rieti 13/28. Tiri da tre: 10/27; 11/30. Tiri liberi: 6/11; 15/19. Rimbalzi: 31; 37. Brutto scivolone per lache, alla vigilia della Final Four di Coppa Italia in programma sabato e domenica a Roma, cade in casa con la Real Sebastiani Rieti. A 25 minuti di ottimo basket, la formazione di Attilio Caja fa seguire 15’ minuti da incubo che costano carissimo, ...