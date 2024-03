Forte ondata di maltempo | morti e dispersi fra Italia | Francia e Svizzera

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilsta seminando vittime,e danni tra. In Liguria è morto uno dei quattro scialpinisti travolti da una valanga il 10 marzo a Monesi nell’entroterra d’Imperia. L’uomo, 44 anni, era stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma non ce l’ha fatta. A causa di frane, strade interrotte, nevicate, forti piogge e allerta massima per i fiumi, la situazione è di netta emergenza. La violentadisi è abbattuta soprattutto sul Nord. I disagi maggiori in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Sei scialpinisti sonosulle Alpi svizzere da sabato 9 marzo. Le ricerche dei soccorritori elvetici sono in corso lungo l’itinerario ...