(Di lunedì 11 marzo 2024) La perdita di un figlio è un dolore atroce per ogni genitore. Perderlo per, poi, può causare una sofferenza insostenibile, pervadente, annichilente: come si può andare avanti dopo che un figlio si è ucciso? «Perdere un figlio pernon è più doloroso, piuttosto è più difficile – dice a iO, mamma diche si è tolta la vita sette anni fa. – È più complesso sopravvivere a causa dei sensi di colpa che una persona si crea. Ogni giorno mi chiedo, e me lo chiederò fino all’ultimo giorno della mia vita, perché non mi abbia chiesto aiuto». ...