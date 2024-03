Formazioni ufficiali Chelsea-Newcastle | Premier League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ledi, match valevole per la ventottesima giornata di. Sfida cruciale in ottica Europa a Stamford Bridge, dove si affrontano la decima e l’undicesima forza del campionato. Entrambe non possono più sbagliare, perciò sarà fondamentale ottenere i tre punti o quantomeno non perdere. La squadra di Pochettino partirà favorita secondo i bookmakers. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.