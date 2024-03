Formazione 4 0 | Igt lancia “Ai Girls” | percorsi digitali per un futuro più inclusivo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Igt torna con un programma didigitale gratuito dedicato alle studentesse di tutta Italia. Un progetto per trasmettere alle ragazze nuove competenze in ambito tecnologico e contribuire a colmare il gender gap, il divario di genere, costruendo comunità più consapevoli e inclusive per le nuove generazioni. Aiè ideato e sostenuto da Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato, e curato da Codemotion, la più grande community tech in Europa che attraverso la sua piattaforma offredi crescita professionale per gli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti in ambito tecnologico. Aiè un corso didigitale gratuito che si rivolge a oltre 300 studentesse dai 16 ai 18 anni della Scuola secondaria di secondo grado, in ...

