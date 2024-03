Fondi “La Primavera è donna” sabato 16 marzo all’auditorium comunale

Il decreto direttoriale n. 22 del 5 gennaio 2024 assegna i fondi a favore degli Uffici scolastici regionali per il finanziamento delle Sezioni primavera per l'anno 2024 . Le Sezioni primavera ... (orizzontescuola)

Il 23 e 24 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera 2024: Il 23 e 24 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera 2024: Giornate fai di Primavera, le date 2024 e i luoghi da vedere in occasione delle aperture straordinarie del FAI ...

Festival di Primavera in Franciacorta: Festival di Primavera in Franciacorta: Degustazioni, pranzi e cene speciali, visite guidate ad abbazie e musei: ecco il Festival di Primavera in Franciacorta, il 16 e 17 marzo ...

Danni maltempo: stanziati 1,3 milioni di euro di fondi propri per interventi urgenti sulle strade provinciali: Danni maltempo: stanziati 1,3 milioni di euro di Fondi propri per interventi urgenti sulle strade provinciali: La recente perturbazione che ha colpito la provincia di Alessandria ha causato gravi danni sia ai beni privati che pubblici. Tra venerdì 1 marzo e domenica 3 marzo, le precipitazioni hanno interessato ...