Follonica | maxi truffa sui bonus edilizi Sequestrati 5 | 7 milioni di euro

(Di lunedì 11 marzo 2024) I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno sventato unaai danni dello Stato in materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche L'articolo proviene da Firenze Post.

maxi truffa sui bonus edilizi: sarebbero stati individuati crediti generati da società inesistenti: