Folate di vento a 113 all’ora Allerta torrenti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Raffiche difino a 113 km orari e pioggia hanno sferzato ieri il Bresciano: piante spezzate, tetti scoperchiati e cantine allagate hanno dato grande lavoro ai vigili del fuoco, che in tutta la regione hanno effettuato 362 interventi in 18 ore. In città, nell’area del parco archeologico, da un palazzo si è staccato un ponteggio, caduto sul foro romano. A Roncadelle ilha divelto la copertura del palazzetto sede del Consultorio Asl: sarà chiuso finché l’edificio non tornerà in sicurezza. Tra Lecco e provincia,e corsi d’acqua si sono ingrossati e stanno per straripare, mentre il lago di Como ha superato di mezzo metro il livello solito. Si sono già registrati alcuni allagamenti. I vigili del fuoco sono stati dislocati di persona nei punti a rischio, come ponti, scolmatori e cascate vicino alle strade. Sorvegliati ...