Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa per il settimo anno consecutivo | premiato pure Ciampino

L’aeroporto di Fiumicino è il migliore d’Europa per il settimo anno consecutivo: L’aeroporto di Fiumicino è il migliore d’Europa per il settimo anno consecutivo: Roma, 11 marzo 2024. Per il settimo anno consecutivo l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è decretato miglior scalo d’Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, ...

