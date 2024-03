Fisco | novità sulle cartelle esattoriali | cosa ha deciso il Cdm

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024). . Dal 2025 lenon riscosse entro 5 anni saranno cancellate automaticamente. Con il decreto legislativo sulla riscossione approvato oggi dal Consiglio dei ministri lenotificate dal primo gennaio 2025 e non riscosse decorsi 5 anni successivi potranno essere automaticamente discaricate dal "magazzino della riscossione". Lo si apprende da fonti del governo al termine del Cdm. Decorsi i 5 anni le somme non saranno stralciate, ma l'ente creditore potrà mettere in campo tre differenti soluzioni: gestire in proprio la riscossione coattiva delle somme discaricate; affidarla in concessione a soggetti privati mediante gara pubblica; riaffidarla all'Agenzia entrate e riscossione per 2 anni nel caso in cui l'ente ...