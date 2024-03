Fisco | fino a 120 rate per pagare le cartelle | «Quelle non riscosse entro 5 anni saranno cancellate» Tutte le novità

(Di lunedì 11 marzo 2024)in arrivo per quanto riguarda i debiti con il. La bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, atteso oggi in Consiglio dei ministri, prevederà piani di...

Roma, 11 marzo 2024 – fino a 120 rate per pagare i Debiti per chi è in difficoltà, tempi più rapidi (entro 9 mesi) per inviare le cartelle esattoriali, discarico (rinuncia a riscuotere) delle cifre ... (quotidiano)

Piani di rate izzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili , per saldare i debiti con il fisco . Lo prevede la bozza del decreto legislativo per il riordino della ... (gazzettadelsud)

Il progetto di decreto legislativo in attesa di approvazione al Consiglio dei ministri prevede la possibilità di estendere i piani di rate izzazione per i debiti fiscali, passando dagli attuali 72 ... (panorama)

Fisco, fino a 120 rate per pagare le cartelle: «Quelle non riscosse cancellate in 5 anni». Tutte le novità: Fisco, fino a 120 rate per pagare le cartelle: «Quelle non riscosse cancellate in 5 anni». Tutte le novità: Novità in arrivo per quanto riguarda i debiti con il Fisco. La bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, atteso oggi in Consiglio dei ministri, prevederà piani ...

Fisco: più tempo per pagare i debiti, fino a massimo 120 rate: Fisco: più tempo per pagare i debiti, fino a massimo 120 rate: Piani di rateizzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il Fisco. Lo prevede la bozza ...

Fisco, tasse non pagate: fino a 120 rate per mettersi in regola. Debiti cancellati dopo 5 anni: Fisco, tasse non pagate: fino a 120 rate per mettersi in regola. Debiti cancellati dopo 5 anni: La bozza del decreto legislativo che sarà all’esame del Consiglio dei ministri nel tentativo di riordinare il sistema di riscossione che conta 1.200 miliardi di magazzino fiscale ...