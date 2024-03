Fisco | al voto la bozza per introdurre pagamenti fino a 120 rate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il progetto di decreto legislativo in attesa di approvazione al Consiglio dei ministri prevede la possibilità di estendere i piani diizzazione per i debiti fiscali, passando dagli attuali 72 mesi a un massimo di 120mensili. Questa opzione sarà disponibile per coloro che possono dimostrare una temporanea situazione di difficoltà, con regole diverse a seconda dell'importo del debito, sia superiore sia inferiore a 120.000 euro. Per coloro che si trovano in tale situazione e devono meno di 120.000 euro, leaumenteranno gradualmente ogni due anni, raggiungendo un massimo di 108mensili entro il 2029, anche senza dover fornire ulteriori documentazioni oltre alla dichiarazione di difficoltà temporanea.