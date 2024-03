Firenze | studentessa cade nell’Arno da ponte Santa Trinità | salvata dai passanti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Attimi di panico a, dove unaamericana di 18 anni è caduta dafinendo nelle acque del fiume Arno. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo. La giovane è stata soccorsa da alcunie dalla sua insegnante e non sarebbe in pericolo di vita. La caduta e ilggio sono stati ripresi in un video condiviso sui social.

